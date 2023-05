Correção: Balança comercial de abril tem superávit de US$ 8,224 bilhões

A matéria enviada anteriormente continha uma incorreção no parágrafo referente às previsões para o resultado da balança comercial. Todas as projeções eram de superávit, com intervalo de US$ 7,432 bilhões a US$ 9,722 bilhões, e não com piso em déficit de US$ 7,432 bilhões. Segue o texto abaixo corrigido.

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 8,224 bilhões em abril. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 2, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 27,365 bilhões e importações de US$ 19,140 bilhões.

No ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 24,068 bilhões.

O resultado de abril foi um pouco menor da mediana das expectativas do mercado, que apontava um saldo positivo de US$ 8,60 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast.

O dado ficou dentro do intervalo das estimativas, que iam de superávit US$ 7,432 bilhões a saldo de US$ 9,722 bilhões.

A média diária das exportações registrou em abril queda de 0,3%, com alta de 13,7% em Agropecuária, queda de 6,3% em Indústria da Transformação e retração de 6,6% em produtos da Indústria Extrativa.

Já as importações caíram 2,6%, com queda de 23,5% em Agropecuária, crescimento de 20,1% em Indústria Extrativa e retração 3,9% em produtos da Indústria da Transformação, sempre na comparação pela média diária.

