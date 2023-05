BC da Austrália eleva taxa básica de juros em 0,25 ponto, para 3,85% ao ano

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 3,85% ao ano, conforme decisão divulgada nesta terça-feira, 2. Segundo o comunicado, a prioridade do Conselho do banco continua sendo o retorno da inflação à meta de 2% a 3%, e será feito "o que for necessário para alcançá-la".

"A inflação na Austrália ultrapassou seu pico, mas aos 7% ainda é muito alta e levará algum tempo até que esteja de volta à meta. Dada a importância de retornar a inflação à meta dentro de um prazo razoável, o Conselho [do RBA] julgou que um novo aumento nas taxas de juros era justificado hoje", diz o comunicado. No mês passado, o Conselho do banco havia mantido a taxa de juros em 3,60% para ter tempo de "avaliar o estado da economia e as perspectivas". Agora, a previsão é de que a inflação deve ser de 4,5% em 2023 e de 3% em meados de 2025.

O comunicado também destaca que "algum aperto adicional da política monetária pode ser necessário" para garantir que a inflação volte à meta em um prazo razoável, mas que isso vai depender de como a economia e a inflação evoluam. "O Conselho [do RBA] continuará a prestar muita atenção aos desenvolvimentos da economia global, às tendências dos gastos das famílias e às perspectivas para a inflação e o mercado de trabalho", diz o banco.

