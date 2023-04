Startup baiana de gestão de frotas capta R$ 5 mi com meta de ampliar número de clientes

A Infleet, startup baiana de gestão de frota, recebeu aporte de R$ 5 milhões. Com o apoio da rodada, segunda promovida pela companhia, a expectativa é chegar a mil clientes até o fim do ano, ante os 400 atuais. O novo cheque foi assinado pelo Citrino Ventures, por meio do fundo CV Idexo. Os atuais investidores, DOMO Invest e Bossanova, também participaram.

A startup integra soluções de monitoramento, telemetria, videotelemetria, manutenção, check-list e abastecimento. Dessa forma, todos os dados das rotas, como consumo de combustível, manutenção e fadiga do motorista ficam concentrados em um mesmo lugar.

Os planos para o aporte incluem ampliar o uso de dados para ajudar as empresas a reduzirem os gastos. Atualmente, a funcionalidade consegue reduzir em até 25% os custos, segundo o CEO da Infleet, Victor Cavalcanti. A contração do time de vendas e investimentos em tecnologia também estão no radar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No início, ficamos receosos em relação ao mercado, mas conseguimos fazer uma boa rodada porque nossos números estão positivos", diz ele, sobre o momento desafiador para a macroeconomia e startups. Cavalcanti afirma ainda que esse cenário estimula empresas a adotarem soluções para reduzir custos, como é o caso da plataforma.

No portfólio da startup, estão corporações com até 3 mil veículos em sua base. Entre elas, Buser, Grupo SBF (Centauro), Vopak e distribuidoras da Coca-Cola, Heineken e Nestlé.

Com cinco anos de operação, a empresa havia captado R$ 2,6 milhões no ano passado.

Tags