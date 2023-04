Startup cearense recebe R$ 5,5 mi para investir em energia renovável

A startup cearense Sunne Energias Renováveis recebeu aporte de R$ 5,5 milhões da Eneva, que atua na cadeia produtiva desde a exploração e produção de gás natural até o fornecimento de soluções. O recurso visa aumentar o foco no Nordeste, com atuação no mercado livre de energia a partir de soluções verdes.

O negócio mira o aumento da faixa de consumidores que podem acessar a energia vendida diretamente pelos produtores, pois a Sunne negocia energia limpa e sustentável a pequenos e médios consumidores por esses meios flexíveis de contratação, ou seja, fora da rede convencional.

Ao divulgar a operação, a Eneva ainda cita os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que apontam um crescimento de 7,2% do mercado livre de energia ante 2021. "Os consumidores livres puxaram o crescimento das vendas totais do ano passado, de 1,5%", ressalta.

Com a adesão, que distribui crédito de consumo aos clientes, a promessa é de uma economia de até 20% ao mês na conta de luz. Para isso, a startup tem dois produtos: o marketplace, no qual faz a prospecção comercial dos consumidores; e o SaaS, plataforma proprietária responsável pela gestão comercial entre clientes e empresas de energia.

Foco no Nordeste

A operação do market place focada no Nordeste - além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - fez a Sunne alvo preferencial do investimento da Eneva. Em 2023, a companhia vai inaugurar o complexo solar Futura I, no município de Juazeiro (BA). O parque é capaz de abastecer 1,5 milhão de residências, com capacidade instalada de 670 megawatts (MW). No Ceará, é proprietária de uma usina termelétrica a carvão no Complexo do Pecém.

“A Eneva aposta na inovação e em parcerias como ferramentas para o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Nosso objetivo é sempre oferecer soluções mais integradas, que tragam valor aos nossos clientes, alinhadas com as tendências de digitalização, descentralização e descarbonização do setor”, afirma Rodrigo Calado, gerente geral de Novos Negócios da Eneva.

O aporte de R$ 5,5 milhões foi o segundo feito na Sunne. O primeiro foi de R$ 1 milhão em 2021, em parceria com o grupo de investidores GVAngels.

“Com a nova rodada vamos escalar nossa oportunidade comercial entregando soluções ainda mais completas para os nossos clientes. Queremos principalmente educar o brasileiro sobre o mercado de energia para que ele entenda sobre as oportunidades de economia que já são possíveis e que estão em ampla evolução. Dessa forma vamos nos posicionar cada vez mais como uma concessionária do futuro, entregando um produto de economia garantida, com experiência diferenciada, 100% digital e sem ativos próprios de geração de energia”, explica Yuri Frota, CEO e fundador da Sunne.



