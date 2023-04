Fluxo cambial total no ano até 14 de abril é positivo em US$ 11,439 bi, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 11,439 bilhões em 2023 até 14 de abril, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 19. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 12,390 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,766 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 160,986 bilhões e retiradas no total de US$ 162,752 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 13,205 bilhões, com importações de US$ 64,554 bilhões e exportações de US$ 77,759 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 10,272 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 19,626 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 47,861 bilhões em outras entradas.

Abril

Depois de encerrar março com entradas líquidas de US$ 3,745 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,250 bilhão em abril, até o dia 14, conforme o resultado final divulgado pelo Banco Central.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final de cada mês será informado na terceira semana do mês subsequente.

Em abril, até o dia 14, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,838 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 22,288 bilhões e retiradas no total de US$ 24,126 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de abril, até o dia 14, foi positivo em US$ 588 milhões, com importações de US$ 9,163 bilhões e exportações de US$ 9,751 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,229 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 3,075 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,447 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,803 bilhões na semana passada, de 10 a 14 de abril, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,900 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 13,955 bilhões e retiradas no total de US$ 16,855 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 903 milhões, com importações de US$ 5,556 bilhões e exportações de US$ 4,653 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 706 milhões em ACC, US$ 1,248 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,698 bilhões em outras entradas.

