Economista-chefe do BCE prevê alta nos juros até certo nível, depois manutenção por um tempo

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane disse que prevê que os juros subam "até certo nível", não especificado, e que depois disso sejam mantidos no mesmo nível "por um tempo". Em entrevista à Bloomberg TV, o dirigente advertiu que não vê um quadro de "reversão rápida" na política monetária, com o BCE ainda concentrado em levar a inflação à meta de 2%.

Em seu cenário-base, ele projeta alta nos juros em maio, mas ele não quis especificar de quanto ela poderia ser.

Lane também comentou que não acredita que a zona do euro caminhe para uma recessão, no contexto atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre as turbulências bancárias recentes, ele disse que uma pesquisa sobre empréstimos bancários será um elemento "crucial" para as análises do BCE.

Os dados de inflação desta semana também serão analisados com cuidado, notou, mencionando os preços de serviços como foco importante.

Tags