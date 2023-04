Yellen: aperto no crédito bancário pode conter necessidade do Fed de subir juros

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou, neste sábado, 15, que o esperado aperto no crédito pode acelerar o declínio da inflação e, como consequência, reduzir a necessidade de mais altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Em entrevista à CNN, Yellen afirmou que as recentes turbulências no setor financeiro, após a quebra de instituições regionais, devem tornar os bancos mais cautelosos na concessão de empréstimos. "Já víamos algum aperto nos padrões de crédito no sistema bancário antes desse episódio, e pode haver mais por vir", ressaltou.

Yellen, no entanto, avalia que a rápida resposta de reguladores acalmou os mercados e diminui as incertezas, em um quadro de bancos bem capitalizados. Por isso, na visão dela, os EUA ainda podem ter um "pouso suave", isto é, um cenário de controle da inflação sem impactos significativos no crescimento econômico e no emprego.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que há um caminho para reduzir a inflação, mantendo o que acho que todos nós consideraríamos um mercado de trabalho forte. E as evidências que estou vendo sugerem que estamos nesse caminho", argumentou.

Tags