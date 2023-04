Membro do Fed vê ainda 'clara persistência' na inflação, sem descartar recessão leve nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, considerou nesta sexta-feira que "há uma clara persistência" em parte da inflação nos Estados Unidos. Durante entrevista à CNBC, ele se esquivou de dizer o que desejaria para a próxima decisão de política monetária, de maio, mas disse que estará concentrado em analisar o quanto de aperto monetário já terá ocorrido pela via do aperto do crédito, após tensões bancárias recentes nos Estados Unidos.

Com direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Goolsbee considerou que dados recentes, como o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e o de vendas no varejo, mostram que "estamos no caminho certo" para levar a inflação de volta à meta de 2%.

Para ele, não há conflito neste momento entre a política monetária e a resposta às tensões bancárias recentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Goolsbee disse que o mercado de trabalho americano "continua muito forte", mas também apontou que não é possível descartar uma "leve recessão", diante do aperto monetário conduzido pelo Fed.

Em outro momento da entrevista, ele disse que "não é muito fã" de que o Fed se concentre muito na resposta do mercado a suas decisões.

Tags