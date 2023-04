Tebet: abrimos espaço fiscal de R$ 7,3 bi para União ajudar entes a cobrirem piso da enfermagem

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira, 13, em evento da prefeitura de Araraquara (SP), que assinou uma nota técnica que abre espaço orçamentário de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem não só pela União, mas também por Estados e municípios. Segundo a ministra, o documento já foi enviado à Casa Civil e seguirá para o Congresso após assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O que está indo para o Congresso Nacional é um espaço fiscal de R$ 7,3 bilhões para que a União ajude os Estados e municípios a cobrirem a conta do piso dos enfermeiros", disse, respondendo aos temores de gestores municipais que reclamam que não têm caixa para pagar o piso.

