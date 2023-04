Eduardo Neves é reconduzido à presidência da ZPE Ceará

O Conselho de Administração da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) aprovou nesta quinta-feira, 13, a recondução do economista Eduardo Neves como presidente da empresa. A ZPE Ceará integra o Complexo do Pecém (CIPP S.A.), que tem como acionistas o Governo do Estado do Ceará (majoritário) e o Porto de Roterdã, na Holanda.

Além de Eduardo Neves, a diretora de operações da ZPE Ceará, Andréa Freitas e Silva Maia também foi reconduzida ao cargo para um novo mandato.

A reunião do Conselho de Administração da ZPE Ceará também elegeu Luís Fernando Simões da Silva como novo diretor de governança da empresa, substituindo Roberto Benevides de Castro, que estava no cargo desde o ano de 2019.

Currículo

Com larga experiência no serviço público e atuação em diversos segmentos da iniciativa privada, Eduardo Neves está a serviço do Estado do Ceará desde 2003, quando ingressou na Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O economista também teve uma longa trajetória na Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Adece), onde entrou em 2007 e acendeu à presidência da entidade em abril de 2018, ficando no cargo até fevereiro de 2021.



Em seu discurso, Eduardo destacou que, nos últimos dois anos, houve conquistas decisivas para o futuro da empresa: a aprovação do novo Marco Legal das ZPEs no Brasil; a inauguração da nossa primeira expansão (Setor 2); e a atração de novos investimentos, incluindo refinaria, termelétrica e os projetos de Hidrogênio Verde.

"Além disso, tivemos a implantação do nosso núcleo de ESG, a publicação dos Relatórios de Sustentabilidade e o reconhecimento de nossas ações de gestão em diversas premiações nacionais e internacionais, por meio de entidades conceituadas”, destaca Eduardo Neves.

