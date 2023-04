Tok&Stok encerra operação no CE com promoções; veja onde ficam as lojas

A varejista nacional de móveis e artigos para casas Tok & Stok está encerrando suas atividades no Ceará. Em seus três pontos de vendas estão sendo realizadas promoções nos produtos com possibilidade de parcelamento em seis vezes no cartão de crédito.

No Ceará, a operação da Tok & Stok envolve três lojas: nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, e uma unidade na Avenida Washington Soares, 3536, bairro Água Fria.

Os fechamentos das unidades ocorre apenas dois anos após a última expansão da marca no Estado, com a inauguração da unidade da Tok & Stok Studio, no Shopping Iguatemi Bosque, com 720 metros quadrados (m²).

Até então, a empresa já possuía lojas em modelo tradicional, no bairro Água Fria, desde 2001, e no shopping RioMar Fortaleza, desde 2015.

Funcionamento das lojas

Segundo o site oficial da Tok & Stok, o horário de funcionamento da loja no bairro Água Fria, é de segunda-feira a sábado, das 9h às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 9h às 19 horas.

No Shopping Iguatemi Bosque e no RioMar Fortaleza, a visitação ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas. Aos domingos e feriados, das 13h às 21 horas.

