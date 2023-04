Conselho do PPI recomenda exclusão de Petrobras e Correios de processo de desestatização

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) recomendou ao presidente da República a edição de decretos que excluam Petrobas e Correios dos processos desestatização iniciados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A recomendação consta de resoluções publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 5, e atende a pedido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva feito logo no início do governo, para que ministérios setoriais trabalhassem para revogar processos de privatização das estatais.

Além de Petrobras e Correios, o órgão ainda publicou outras resoluções para retirar do Programa Nacional de Desestatização (PND) ou para barrar a qualificação no âmbito do PPI de: Telebrás, Ceitec, Serpro, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantidas (ABGF), Dataprev, Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), Pré-Sal Petróleo (PPSA), Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

