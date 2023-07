Lula diz não concordar com avaliações negativas de pouco crescimento do PIB

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou os chamados "pessimistas" que estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá pouco neste ano. Na avaliação do chefe do Executivo, a economia dará um "salto importante" e, para que isso aconteça, é preciso disposição das equipes do governo. "Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais", disse o presidente em fala inicial durante reunião ministerial nesta segunda-feira, 3.

Lula afirmou que falou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não concorda com as avaliações negativas de pouco crescimento nacional. "Acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo", disse.

O chefe do Executivo pontuou que o crescimento do País vai depender, em parte, da disposição do governo e dos discursos das diferentes áreas.

"Se a gente ficar apenas lamentando aquilo que acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre", afirmou Lula. "Nosso papel é apostar que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que algumas pessoas estão esperando."

A reunião ministerial desta segunda é a terceira e última de uma série promovida pelo governo federal. A primeira teve como foco a infraestrutura; a segunda, área social; e a desta segunda-feira, áreas produtiva e institucional.

Segundo o presidente, o objetivo do encontro é fazer levantamento de como está cada Ministério neste momento.

100 primeiros dias

Na fala inicial, Lula também citou que, na próxima segunda-feira, 10, - dia que marca os 100 primeiros dias de governo - será realizada nova reunião ministerial para fazer um balanço diante do marco.

Segundo o presidente da República, o governo já recuperou quase todas as políticas sociais que, segundo ele, foram "desmontadas" pelo governo anterior.

Já na próxima semana, haverá a discussão da atuação dos Ministérios nos 100 primeiros dias e anúncio de planos de trabalho de investimentos e projetos.

Otimismo

Ao exigir uma disposição das diversas equipes do governo, Lula disse estar otimista com a aprovação da nova política tributária e maior geração de empregos. "Estou muito otimista com a proposta de PPP que vamos colocar em discussão", citou.

De acordo com ele, após a reunião da manhã desta segunda, pedirá para que haja um comunicado sobre o resultado do encontro à imprensa.