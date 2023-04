Americanas encerra atividades de loja em Fortaleza; saiba onde

Foi a primeira unidade fechada no Ceará pela gigante do varejo, que passa por recuperação judicial

Em recuperação judicial, a Americanas fecharam a primeira loja física no Ceará. Se trata do empreendimento localizado na esquina da avenida Senador Virgílio Távora com a rua Ana Bilhar, no bairro Meireles.

Um informe foi colocado na frente do estabelecimento notificando os clientes para se dirigirem a outras unidades próximas do local, citando a do Shopping Del Paseo e do Pátio Dom Luís, ambas na Aldeota.

"Aos nossos clientes, informamos que esta loja encerrou suas atividades. Para realizar suas compras se dirija para as lojas mais próximas", diz anúncio colado na frente do empreendimento no Meireles.

O POVO entrou em contato com a Americanas para comentar o fechamento da loja, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

A Americanas é uma das maiores companhias no segmento do varejo no Brasil. Possui em todo o País mais de 1.700 lojas, 25 centros de distribuição e 200 hubs. No Ceará, existem mais de 70 unidades.

Centro de distribuição de Fortaleza também foi fechado no início do ano

Em fevereiro, a Lojas Americanas desmontou o Centro de Distribuição (CD) de Fortaleza e levou as operações para Recife. A explicação para o encerramento de um CD é redução drástica de vendas. Enviar mercadorias de Pernambuco implica maior custo.

