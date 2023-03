Rui Costa: Governo é de responsabilidade fiscal, mas não abre mão do social

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, voltou a dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer que o novo arcabouço fiscal contemple a responsabilidade fiscal, mas também a necessidade de investimentos na área social.

"A mensagem que o presidente quer passar com esse projeto é de que o governo é de responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, o governo não abre mão da responsabilidade social, com investimentos em saúde, educação, abastecimento de água, esgoto", disse o ministro em entrevista à Voz do Brasil na noite desta quarta-feira, 22.

"O equilíbrio das duas mãos vai funcionar. A mão que cuida do equilíbrio das contas públicas e a mão que cuida das pessoas, que cuida de gente", reforçou Costa.

Como mostrou o Estadão, Lula adiou a divulgação do novo arcabouço fiscal para depois da sua viagem à China porque pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para incrementar os investimentos em saúde e educação.

