Elmano envia novo projeto extinguindo corte de incentivos fiscais

O Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (Fesf) deve ser extinto, segundo projeto enviado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A mensagem governamental ao legislativo ocorre menos de dois meses após aprovação de pacote de projetos que incluia a introdução do Fesf.

Na prática, o fundo significava uma redução dos incentivos fiscais às indústrias no Ceará.

Veja o anúncio que Elmano fez nas redes sociais:

"Informo ao setor industrial do Ceará que estou enviando à Assembleia Legislativa uma mensagem extinguindo o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (Fesf), que previa a redução de incentivos fiscais ao setor produtivo. A medida será importante para a ampliação dos investimentos das empresas e o consequente aumento da geração de empregos ao nosso povo. A extinção do Fesf foi possível graças à recomposição de parte das perdas do Estado junto ao Governo Federal. Agradeço ao presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, pelo permanente diálogo com o Governo do Estado neste importante tema".

Redução do incentivo fiscal

Dentre as diversas propostas aprovadas no pacote enviado por Elmano à Alece, em meados de fevereiro - que incluiu a aprovação da reforma administrativa estadual - estava a que instituiu o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (Fesf), nova fonte de receitas para o Estado, cujo dinheiro passou a ser retirado de incentivos tributários dado a empresas. O projeto foi aprovado por 35 votas a 8.

O Fesp passou a ser composto por 8,5% do incentivo fiscal concedido. Contribuem para o fundo, pela proposta, empresas beneficiadas pelos incentivos e cujo faturamento em 2022 tenha sido superior a R$ 17 milhões.

A cobrança é prevista para durar 12 meses — um ano — e pode ser prorrogada por seis meses, se não houver equilíbrio fiscal comprovado. A proposta estabelece que o dinheiro do Fesp será destinado ao "equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado". E 50% do valor deverá ir, "preferencialmente", para realização de cirurgias eletivas e ações de combate à fome.

Como compensação, o projeto prevê que poderá haver prorrogação do prazo pelo qual a empresa terá benefício tributário no Ceará, pelo dobro do período em que houver recolhimento do dinheiro para compor o novo fundo.

