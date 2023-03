Lula diz que novo arcabouço fiscal será divulgado apenas após a viagem à China

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 21, que o novo arcabouço fiscal será divulgado apenas após a viagem dele à China. A ida ao país asiático começa neste fim de semana e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará parte da comitiva.

"Por que não pode ser antes? Nós embarcamos sábado, Haddad não pode comunicar isso aí. Seria estranho, eu anuncio e vou embora. Haddad tem que anunciar e ficar aqui para responder, debater, dar entrevista, falar com sistema financeiro, com a Câmara dos Deputados, Senado, outros ministros", disse Lula, durante entrevista à TV 247.

A expectativa, até então, era que o novo arcabouço fiscal fosse divulgado antes da viagem.

Lula afirmou que o projeto já está maduro, mas é preciso cuidado para não faltar recursos para investimentos, saúde e educação.

O presidente da República reforçou que é preciso discutir um pouco mais sobre o novo arcabouço fiscal e não há pressa na divulgação como "algumas pessoas do setor financeiro querem".

"É preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem", disse Lula.

Ele reforçou, no entanto, que fará o marco fiscal e mostrará ao mundo que tem responsabilidade com as contas públicas.

Confiança em Haddad

Na entrevista, o presidente Lula minimizou a pressão enfrentada pelo ministro da Fazenda, vinda de membros do Partido dos Trabalhadores. "Haddad pensa igual ao governo, não há nenhum problema do PT contra ele", disse Lula. "Tenho certeza que Haddad vai ajudar a resolver a questão da economia É uma questão de tempo."

Lula destacou ainda o histórico de Haddad à frente da pasta da Educação e a sua competência para "fazer o que tem que ser feito".

