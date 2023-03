Preço do petróleo opera em queda e tem menor valor em 15 meses

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, 17, e fecharam em seu nível mais baixo em quase 15 meses, afetados pela crise bancária global, que gera temores de uma desaceleração do crédito e da economia.

As duas variedades de referência do mercado desceram a níveis não vistos desde dezembro de 2021. O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 2,31%, encerrando em 72,97 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em abril cedeu 2,35%, a 66,74 dólares.

Nas negociações voláteis, os futuros do petróleo Brent para maio caíam chegaram a valer 70,13 dólares o barril às 05h30min (horário de Brasília). Já o contrato de petróleo dos EUA (WTI) para abril recuava para 64,39 dólares no mesmo horário..

Desde o início do choque que atingiu os bancos americanos há uma semana, o petróleo tem sido um dos ativos mais afetados. As autoridades dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sugeriram que o cartel não agiria a curto prazo para tentar frear a queda dos preços.

Com AFP

