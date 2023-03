IGP-M sobe 0,11% na 2ª prévia de março ante 0,04 % na mesma leitura de fevereiro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,11% na segunda prévia de março, após avanço de 0,04% na mesma leitura de fevereiro, informou nesta segunda-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O movimento foi puxado pela variação positiva de 0,01% do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que havia registrado deflação de 0,08% no mesmo período em fevereiro, e pela aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,40% para 0,50%.

Em contrapartida, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) arrefeceu a 0,12% na segunda prévia de março, após avanço de 0,23% na mesma leitura de fevereiro.

