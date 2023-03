Economia cearense deve crescer menos em 2023; entenda

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulgou, nesta segunda-feira, 20, as previsões revisadas para o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará e do Brasil em 2023.

No caso estadual, a revisão foi para baixo, passando de 2,19% para 1,33%. Na esfera nacional, a previsão sofreu leve revisão para cima, passando de 0,75% para 0,85%.

Apesar de as perspectivas para a economia cearense para este ano permanecerem acima das projeções para o País, o cenário é de desaceleração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme os analistas do Ipece, a redução na projeção de crescimento para o Ceará em 2023, ainda é muito influenciada pela queda do PIB estadual no 4° trimestre do ano passado, de 0,7%, na comparação com período equivalente de 2021, e de 1,68% na comparação com o 3° trimestre de 2022.

Mais notícias de Economia

Tags