BCE elogia 'ação rápida' e decisões de autoridades suíças após compra do Credit

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, elogiou, em nota, "a ação rápida" e as decisões tomadas pelas autoridades suíças que, segundo ela, foram "fundamentais" para garantir estabilidade financeira. O UBS anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,25 bilhões) neste domingo. O acordo foi costurado por autoridades suíças, e o presidente do país, Alain Berset, confirmou a aquisição em entrevista coletiva. O BC da Suíça vai fornecer um empréstimo de 100 bilhões de francos suíços (US$ 108 bilhões) para apoiar a operação, que deve ser concluída até o fim do ano.

"Saúdo a ação rápida e as decisões tomadas pelas autoridades suíças. Elas são fundamentais para restaurar condições de mercado ordenadas e garantir a estabilidade financeira", disse Lagarde, no comunicado. "O setor bancário da zona do euro é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez. Em todo caso, nosso kit de ferramentas de políticas está totalmente equipado para fornecer suporte de liquidez ao sistema financeiro da zona do euro, se necessário, e para preservar a transmissão suave da política monetária."

