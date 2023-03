Biden pede por penalidades 'mais duras' a altos executivos de bancos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou o Congresso a fortalecer a capacidade do governo federal de responsabilizar a administração de bancos que entrem em colapso e sejam alvo de intervenção da Federal Deposit Insureance Corporation (FDIC). Ele diz isso à luz dos casos do Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

Em nota à imprensa, Biden pede por penalidades "mais duras" a altos executivos de bancos, além de um aumento na autoridade da FDIC para multar as gerencias da SVB e da Signature Bank, com o intuito de diminuir as chances de que outros casos semelhantes ocorram futuramente.

