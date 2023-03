BC da Rússia mantém juro básico em 7,5% pela 4ª reunião seguida

O Banco Central da Rússia decidiu manter sua taxa básica de juros em 7,5% nesta sexta-feira, 17, após reunião de política monetária. Foi a quarta vez seguida que o BC russo manteve o juro básico, depois de cortá-lo agressivamente entre abril e setembro do ano passado.

Em comunicado, o BC da Rússia afirmou que as expectativas de inflação das famílias e empresas caíram "significativamente", mas seguem elevadas, e que as taxas de crescimento dos preços permanecem moderadas, com os riscos à taxa permanecendo os mesmos desde a última reunião. Além disso, a postura dos consumidores seguiu cautelosa.

Em suas projeções, a instituição manteve a previsão que, dada a atual orientação da política monetária, a inflação anual russa ficará entre 5% e 7% em 2023, antes de desacelerar a 4% em 2024. O BC ainda prevê que a inflação anual deverá desacelerar temporariamente a menos de 4% nos próximos meses, "sob influência do efeito-base elevado do ano passado".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BC russo manteve a avaliação que a capacidade de expansão da produção na economia russa é "amplamente limitada" pelo mercado de trabalho, com desemprego caindo para nova mínima e a escassez de mão de obra aumentando em diversos setores. "Nestas circunstâncias, o crescimento da produtividade pode ficar aquém do crescimento dos salários reais", indica comunicado.

Tags