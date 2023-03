Janet Yellen dirá a Senado dos EUA que sistema bancário 'segue sólido'

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dirá a senadores nesta quinta-feira, 16, que o sistema bancário do país continua a ser sólido e que os americanos podem estar confiantes sobre seus depósitos. No fim de semana, o governo agiu para proteger os clientes de dois bancos que quebraram.

"Eu posso garantir aos membros do comitê que nosso sistema bancário segue sólido, e que os americanos podem ter confiança de que seus depósitos estarão lá quando precisarem deles", afirmará Yellen, segundo declaração preparada para ser lida mais tarde no Comitê de Finanças do Senado.

O Tesouro, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês) e o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciaram no domingo garantias para os depositantes do Silicon Valley Bank e também do New York Signature Bank.

Yellen deve falar sobre a proposta orçamentária do governo Joe Biden para 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

