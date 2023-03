Fleury tem lucro líquido de R$ 31 milhões no 4º trimestre, queda de 56,3%

O lucro líquido do Fleury chegou a R$ 31 milhões no quarto trimestre de 2022, 56,3% abaixo do mesmo período do ano anterior. A margem líquida foi de 2,8%, queda de 418 bps na mesma base de comparação.

A companhia teve Ebitda de R$ 232,7 milhões no período, uma queda de 11,2% sobre o último trimestre de 2021, e margem Ebitda de 20,9% (redução de 488 bps ano contra ano). Não houve efeitos não recorrentes no trimestre, resultando em um Ebitda recorrente de mesmo valor, mas com baixa de 8,9% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, e queda de 422 bps da margem ante o quarto trimestre de 2021.

A receita bruta do trimestre foi de R$ 1,199 bilhão, 9,4% superior na comparação anual, com glosas (recusas de pagamento por parte do plano de saúde) representando -0,9% da receita bruta (+0,7 bps em um ano).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a receita líquida foi de R$ 1,114 bilhão, 9,5% a mais que o quarto trimestre do ano anterior.

Por fim, a companhia encerrou 2022 com R$ 1,417 bilhão de dívida líquida, 30,4% a menos que o terceiro trimestre e 0,5% superior ao quarto trimestre de 2021. Já a alavancagem foi de 1,2 vez a dívida líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, ante 1,7 vez no terceiro trimestre e 1,3 vez no último trimestre do ano anterior.

Tags