EUA vão lançar o FedNow para pagamentos instantâneos

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) informou nesta quarta, 15, que vai lançar o seu sistema de pagamentos instantâneos, o FedNow, em julho. Anunciada em 2019, a ferramenta - uma espécie de Pix americano - estava em testes desde setembro do ano passado, e agora entra na reta final de ajustes.

Em comunicado, o Fed pediu para que os bancos e respectivos parceiros atuem "a todo vapor" para ingressar na ferramenta. O pedido ocorre em meio a temores de riscos à estabilidade financeira dos EUA após dois bancos fecharem as portas no país e gerarem uma movimentação e depósitos em direção aos grandes bancos americanos. O lançamento do FedNow já era esperado para os meses entre maio e julho.

Na primeira semana de abril, será iniciada a certificação formal dos participantes para o lançamento do serviço, de acordo com o Fed. Essa etapa inclui testes para avaliar a capacidade operacional e experiência em rede da nova ferramenta. Certificados, os participantes farão atividades de validação do FedNow ao longo do mês de junho para o seu lançamento em julho.

"O FedNow permitirá que todas as instituições financeiras participantes, das menores às maiores e de todos os cantos do país, ofereçam uma solução moderna de pagamento instantâneo", afirmou o primeiro vice-presidente do Fed de Boston e executivo do programa FedNow, Ken Montgomery.

De acordo com ele, a disponibilidade do serviço é apenas o começo, e o crescimento da rede de instituições financeiras participantes será fundamental para aumentar a disponibilidade de pagamentos instantâneos para consumidores e empresas nos Estados Unidos.

O Fed afirma ainda que a versão americana do Pix será lançada com um "conjunto robusto" de funcionalidades básicas de compensação e liquidação e recursos de valor agregado. Tal como o Pix, a nova ferramenta vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

