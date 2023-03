Moody's coloca 6 bancos dos EUA em revisão para eventual rebaixamento de rating

A Moody's informou na noite da segunda-feira, 13, que havia colocado seis bancos dos Estados Unidos sob revisão para eventual rebaixamento de ratings, diante das "condições de financiamento extremamente voláteis" enfrentadas pelas instituições e à exposição delas ao risco de saída de fluxo de depósitos não segurados. Os alvos são o First Republic Bank, o Western Alliance Bank, o Zions Bancorp, o Intrust Financial, o Comerica e o UMB Financial.

A agência de rating afirmou que irá avaliar os níveis de depósitos dos bancos desde o início do ano, a aderência de seus depósitos e o montante de títulos que os bancos venderam para lidar com as saídas de capital. Também consideraria o impacto de perdas em ativos sobre o lucro e as posições de capital dos bancos.

A Moody's também informou, no fim da segunda-feira, que havia rebaixado o Signature Bank, sediado em Nova York, que havia sido fechado por reguladores. O rating do banco passou de Baa2 para C. Fonte: Dow Jones Newswires.

