IR 2023: Veja as novidades para simplificar o processo de declaração

Prazo para declaração do Imposto de Renda (IR) 2023 iniciou nesta quarta-feira, 15/3. Dei Valor ajuda na missão de atender a todas as regras impostas pela Receita

O período para realizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2023) começou nesta quarta-feira, 15/3, e você precisa estar atento às regras impostas pela Receita Federal. O Dei Valor te ajuda na missão de fazer a declaração numa boa para fugir da mordida do "Leão".

