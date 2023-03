Contribuintes enfrentam instabilidade na 1ª hora da entrega da declaração do IR

A primeira hora de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 nesta quarta-feira, 15, teve instabilidade em todos os formatos possíveis para entrega de prestação de contas ao Fisco. No Twitter, contribuintes reclamaram da dificuldade em prestar contas neste ano.

O aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para dispositivos móveis, apresentava a seguinte mensagem: "Atenção! Estamos em manutenção. Voltaremos em breve e você poderá fazer sua declaração IRPF de 2023."

A reportagem também tentou transmitir dados à base da Receita com informações puxadas pela pré-preenchida no programa da Receita, baixado no site do órgão do governo. Mas isso também não foi possível.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao tentar entregar, o seguinte texto apareceu na tela do computador: "Erro! O arquivo não foi transmitido."

No E-CAC, sistema da Receita que também permite entrega do IR, não foi possível acessar a página da declaração.

O jornal O Estado de S. Paulo questionou a Receita sobre o tema, que, por meio de nota, afirmou que a situação é "transitória e já está sendo solucionada". Segundo o órgão, cerca de 300 mil declarações já foram enviadas.

Tags