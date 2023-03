Magazine Luiza apura denúncia de irregularidades com fornecedores

Repórter no OPOVO

O Magazine Luiza abriu investigação para apurar supostas irregularidades em operações com distribuidores e fornecedores. A denúncia menciona três distribuidores, os quais ao longo do exercício de 2022 representaram, aproximadamente, 3,5% do valor total de compra de mercadorias da Companhia.

Em comunicado ao mercado, a empresa informou que as queixas de práticas comerciais em desacordo com o Código de Conduta e Ética da companhia chegaram à empresa de forma anônima.

Dentre as irregularidades apontadas estavam operações de bonificação relativas a compras de fornecedores e distribuidores.

Diante disso, a empresa informa que o Conselho de Administração, em reunião extraordinária, determinou ao Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, formado em sua maioria por membros independentes, a apuração completa dos fatos.

Também autorizou a contratação de assessores externos independentes quanto aos aspectos legais, contábeis e de controles internos, de maneira que a apuração ocorra de forma independente e de acordo com os mais altos padrões de diligência.

"O Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance já iniciou a apuração dos fatos narrados e reportará suas

conclusões ao Conselho de Administração ao final dos trabalhos. A administração da Companhia, sem prejuízo da apuração em andamento, reafirma sua confiança na qualidade de seus procedimentos e no seu compromisso com a ética nas suas práticas comerciais", informou em nota.

