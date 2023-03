Inaugurado novo parque industrial no CE, com investimento de R$ 250 mi

Com foco na fabricação de bebidas premium, novo complexo da Diageo é três vezes maior do que a fábrica anterior e emprega 400 pessoas

Com um investimento de R$ 250 milhões, a Diageo, multinacional de bebidas alcoólicas premium, proprietária de marcas como Ypióca, Johnnie Walker e Tanqueray, inaugurou uma nova fábrica nesta segunda-feira, 6 de março, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará.

O novo complexo, que conta com área de produção e envasamento de líquidos, tem como foco a fabricação e distribuição da cachaça Ypióca. Ao todo, o local gera 400 vagas de empregos diretos, sendo que destes, cerca de 35% são de mão de obra local do município em que está instalado.

Com aproximadamente 90 mil m², com 23 mil m² de área construída, a nova unidade é três vezes maior que que já existe em Fortaleza, e tem capacidade atual para produzir 12 milhões de caixas de nove litros por ano.

A planta faz parte do plano "Sociedade 2030: Espirito do Progresso" da Diageo, que estabelece padrões de qualidade socioambiental, como a utilização de luz natural e de energia solar, reutilização de água do processo e das garrafas de bebidas já consumidas.

Complexo da Diageo, em Itaitinga. possui produção, envasamento e centro de distribuição da Ypióca (Foto: Divulgação/Diageo)



A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão e do prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, entre outros secretários municipais e estaduais, vereadores e representantes de diversos segmentos.

Paula Lindenberg, presidente da Diageo Brasil, reforçou o compromisso da empresa em estar inserida na sociedade, gerando empregos e fortalecendo o relacionamento com a governança local.

Com a proximidade do Dia Internacional a Mulher, 8 de março, ela também lembrou do orgulho do papel gerador de empregos diretos e indiretos no estado. "Atualmente, a planta emprega mais de 400 pessoas, sendo 41% mulheres."

O governador Elmano agradeceu a confiança da empresa em ampliar a sua capacidade de produção no Estado e destacou que "é o investimento privado e os empregos que ele gera que formam a economia do Ceará."

O prefeito de Itaitinga Falou da possibilidade de modificar a autoestima de quem reside no local, com a chegada de investimentos que possibilitam, também, a renda para parte da população.

