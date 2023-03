Elmano confirma executivos para área econômica do Ceará; confira

O Governo do Ceará confirmou os nomes dos secretários executivos da área econômica. A confirmação ocorreu via Diário Oficial do Estado, de 3/3. Os quatro nomes estão empossados e devem liderar as áreas de Comércio, Serviços e Inovação, de Indústria, Planejamento e Gestão Interna e Agronegócio.

Em comparação ao organograma anterior, quando a pasta ainda era Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, há uma secretaria executiva a menos, a de Trabalho e Empreendedorismo, que virou pasta independente, a Secretaria do Trabalho, sob gestão de Vladyson Viana.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, já havia sido confirmado desde a posse do governador Elmano de Freitas (PT).

Veja abaixo os nomes e currículos dos novos secretários executivos da SDE do Ceará

Sílvio Carlos, secretário executivo do Agronegócio

Remanescente na pasta, é graduado em Engenharia Agronômica, é mestre em Irrigação e Drenagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutor em Ciência, na área de Concentração em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo (USP).

Com experiência de mercado nas áreas de automação e reestrutução de processos nos setores de transporte de passageiros, logística, mineração e siderurgia, é economista e possui Certificação em Liderança pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management.

Ex-coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), é um dos responsáveis pela elaboração do Atlas Eólico e Solar do Ceará. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com pós-graduação em Regulamentação do Setor Elétrico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ex-secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Itapipoca (2021-2023), também foi diretor jurídico na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) entre 2014 e 2021. É advogado, com especialização em Licitações e Contratos Administrativos e capacitação de Agentes Públicos nas Políticas de Aquisições do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

