Com valor de R$ 600 e benefícios extras, Governo lança novo Bolsa Família

Lula assinou MP com as novas regras do programa, que vai incluir R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para jovens de 7 a 18 anos e gestantes

O Governo Federal lançou, nesta quinta-feira, 2, o novo Bolsa Família, que entra em vigor a partir de 20 de março com novas regras. O programa pagará como valor mínimo a quantia de R$ 600 para os beneficiários, mas vai incluir acréscimos no valor de acordo com a particularidade das famílias.



Dentre as novidades, está o acréscimo de R$ 150 por criança de zero a seis anos, e R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 a 18 anos ou gestantes.

A medida provisória (MP) foi assinada pelo presidente Lula, no evento de lançamento do programa que substitui o Auxílio Brasil. O Governo vai exigir manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação para que as famílias continuem recebendo o benefício, o que não era feito no programa assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa também vai ter o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), trazendo mais eficiência na busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indícios de irregularidades.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias afirmou no evento que 700 mil famílias voltam a receber o Bolsa Família já a partir deste mês.

Dias anunciou também que o Governo vai agir integrado com o setor público e privado para liderar uma rede de inclusão socioeconômica: "o Bolsa Família não é só transferência de renda. Nós vamos trabalhar em cada oportunidade de emprego e empreendedorismo, e vamos estar preparando essas pessoas em idade de trabalhar no Cadastro Único para que elas tenham uma oportunidade", disse.

Mais notícias de Economia

Tags