Primeiro voo comercial chega no Aeroporto de Sobral; veja imagens

Rota comercial do novo terminal foi inaugurada nesta segunda, 27, com um voo vindo de Fortaleza

O primeiro voo comercial chegou ao novo aeroporto de Sobral, às 6h43, desta segunda-feira, 27. O voo 5108, operado pela Azul Conecta, partiu de Fortaleza e chegou dois minutos antes do previsto.

A aeronave que fez a rota foi o Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros. Ao chegar no local, ocorreu o batismo já tradicional no meio da aviação, quando os bombeiros do aeroporto fazem um arco de água para o avião passar.

A frequência dos voos ocorrerá três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas, saindo de Fortaleza sempre às 5h40, e retornando de Sobral para a capital cearense nos mesmos dias, às 7h10. Neste primeiro dia, o retorno para a Capital ocorreu um minuto antes, tendo decolado 7h09.

O trecho do voo inaugural custou R$ 476,61 no site da companhia aérea. Os preços dos voos seguintes podem ser encontrados mais baratos. Na quarta-feira, 8 de março, o trecho está custando R$ 221,61, e em algumas datas futuras o voo pode ser achado por até menos de R$ 200.

Participaram da cerimônia de inauguração o governador Elmano de Freitas e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

