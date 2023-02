Novo aeroporto de Sobral recebe primeiro voo comercial; veja preços

A rota comercial do novo terminal será inaugurada nesta segunda, 27, com um voo vindo de Fortaleza e previsão de chegada às 6h45min na cidade

Sobral vai receber, nesta segunda-feira, 27, o primeiro voo comercial do novo aeroporto da cidade. O voo 5108, operado pela Azul Conecta, parte de Fortaleza às 5h40min, com previsão de chegada às 6h45min no município do norte do Estado.

A aeronave que fará a rota é o Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros. O trecho do voo inaugural está custando R$ 476,61 no site da companhia aérea.

A frequência dos voos ocorrerá três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas, saindo de Fortaleza sempre às 5h40min, e retornando de Sobral para a capital cearense nos mesmos dias, às 7h10min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os preços dos voos seguintes podem ser encontrados mais baratos. Na quarta-feira, 8 de março, o trecho está custando R$ 221,61, e em algumas datas futuras o voo pode ser achado por até menos de R$ 200.

Para a inauguração da rota comercial, haverá uma cerimônia no Aeroporto Regional de Sobral, onde estarão presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. O corpo de bombeiros também deve realizar o tradicional batismo da aeronave pelo primeiro voo no novo local.

De acordo com a secretária de turismo, Yrwana Albuquerque, a chegada de voos comerciais ao novo aeroporto de Sobral representa muitos benefícios, pois além de diminuir distância e tempo, facilita as viagens a negócios, saúde e turismo.

"O município de Sobral cumpre um papel estratégico em nosso estado, sendo a segunda maior economia do interior. Então essa iniciativa vem para ampliar o impacto econômico as cidades da região, além de fazer parte da estratégia de governo que é interiorizar o turismo, gerando emprego e renda para todo o Ceará", disse.

Mais notícias de Economia

Tags