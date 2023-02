Mais de 1,5 milhão de famílias irregulares serão retiradas do Bolsa Família

Ministro Wellington Dias afirma que essas famílias estão fora dos requisitos do programa

O Governo Federal irá excluir mais de 1,5 milhão de famílias irregulares do Bolsa Família em março. Os beneficiários são os que não preenchem os requisitos necessários para fazerem parte do programa, como renda acima do limite ou cadastros unipessoais.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), afirmou: “Já agora, em março, vamos tirar mais de 1,5 milhão de famílias dessas cerca de cinco milhões em que estamos focados. Temos segurança de que essas não preenchem os requisitos.”

Novas funcionalidades do aplicativo

O aplicativo Cadastro Único agora permite que cadastros unipessoais incorretos possam ser excluídos de forma voluntária por meio de solicitação.

O Governo Federal, também, trabalha para incluir na transferência de renda as pessoas que têm direito e hoje estão fora do programa.

“A decisão do presidente Lula é dar a mão a essas pessoas e trazê-las para o programa. Aproximadamente 700 mil já entrarão agora em março”, completou Wellington Dias.