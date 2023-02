Financiamento do BNB manteve 1,9 milhão de empregos, aponta balanço

A atividade mais influenciada pelo crédito do banco no Ceará foi o comércio, com 110 mil trabalhadores impactados

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou balanço mostrando que os financiamentos realizados pela instituição impactaram na manutenção de 1,9 milhão de empregos no ano passado, sendo 257 mil no Ceará, no ano passado.

A atividade mais influenciada pelo crédito do banco no Estado foi o comércio, com 110 mil trabalhadores impactados. Em seguida vêm pecuária (54 mil) e serviço (26 mil) e infraestrutura (25 mil).

Em toda a área de atuação do BNB, foram mais de R$ 46 bilhões contratados, em 2022, conforme cálculos realizados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene).

Somente no Ceará, R$ 8,1 bilhões contratados se converteram em R 2,6 bilhões na massa salarial e R$ 1,2 bilhão em tributos.

Considerando toda a área do banco, o Etene mostra que a cada R$ 24 mil financiados pelo BNB houve impacto direto na ocupação e na renda de, pelo menos, uma pessoa.

Também avalia que o crédito aplicado potencializou a massa salarial em R$ 16 bilhões e tributos em R$ 7 bilhões.

Dentre os setores, o agronegócio e suas atividades, como agricultura, pecuária e agroindústria, responderam pelo maior número de postos de trabalho impactados, sendo 1,14 milhão de trabalhadores em toda área de atuação do BNB.

Já comércio e serviço responderam por 582 mil empregos, conforme o Etene.

"O estudo do Etene demonstra a grande importância do crédito na ocupação e na renda da população em uma região que ainda precisa de incentivo para reduzir as desigualdades sociais em relação a outras áreas", frisa, em comunicado, o presidente do BNB, José Gomes da Costa.

