Valor do frete faz 75% dos brasileiros desistirem de compras online

Pesquisa realizada Hedgehog Digital em parceria com a Opinion Box, na terceira edição da State of Search Brasil, mostra o comportamento dos consumidores digitalmente

Três a cada quatro consumidores desistem de realizar compras online por conta do valor do frete. É o que mostra estudo realizado pela Hedgehog Digital em parceria com a Opinion Box, na terceira edição da State of Search Brasil, que busca identificar o comportamento de busca dos usuários brasileiros na internet.

Em questionário realizado entre 8 de agosto e 2 de setembro, a pesquisa mostra que o Google é o buscador mais utilizado pelos brasileiros. 86% usam o site para buscar conteúdos e informações de produtos que desejam adquirir, e 74% utilizam o buscador com a intenção de compra direta.

Além disso, mesmo que a compra seja feita em alguma loja, antes de decidir pelo produto ou marca, o usuário busca no Google informações que validem sua escolha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O estudo detectou ainda sobre o que faz os consumidores desistirem de uma compra online após pesquisas no Google, 75% marcaram que desistem da compra pelo valor de frete. 74% declinam por não confiarem no site e 65% vão embora porque não encontraram informações suficientes sobre o produto desejado.

Já em relação ao que faz o usuário comprar em determinado site depois de buscar as informações no Google, 77% dos entrevistados preferem textos curtos seguidos de imagens.

Outro fator importante é que 40% clicam no primeiro resultado mostrado pelo Google, um aumento de 13% em comparação a 2021. Isso mostra que a instantaneidade vem sendo um desafio para lojas virtuais, que precisam estar melhor posicionadas, já que apenas 22% dos consumidores vão até a segunda página para realizar pesquisas.

O objetivo da pesquisa do State of Search Brasil é ter dados nativos que auxiliem profissionais de marketing digital a entender como é a jornada de compra e qual o papel do Google e das redes sociais neste processo. Confira a pesquisa completa.

Mais notícias de Economia

Tags