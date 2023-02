Ipiranga e SP fazem parceria para distribuição de combustíveis no CE

Medida faz parte do plano de expansão e eficiência logística da Ipiranga, que vai investir R$ 80 milhões em base de distribuição no Porto do Mucuripe

Uma parceria entre Ipiranga e SP Combustíveis foi firmada e investimento de R$ 80 milhões será feito em Fortaleza. Medida faz parte do plano de expansão e eficiência logística da Ipiranga, que vai montar uma base de distribuição no Porto do Mucuripe, que será operada de forma compartilhada entre as duas empresas.

A nova base de distribuição de combustíveis terá boa parte do funcionamento automatizado. A capacidade de armazenamento é de 21.600 m³.

Serão seis lajes de carga e descarga para caminhões-tanque, sistema de telemetria em todos os tanques de armazenamento, além de dutos dedicados de gasolina e diesel interligados ao píer do Porto do Mucuripe, cujo suprimento de derivados de petróleo será por meio de navio.

A partir desse investimento, a Ipiranga afirma que a capacidade de armazenamento permitirá a empresa ampliar sua capacidade logística para levar mais combustíveis líquidos não apenas ao estado do Ceará, mas a todo o Nordeste, contribuindo ainda para reforçar a segurança do abastecimento em uma das regiões mais estratégicas do País.

Sebastião Furquim, vice-presidente de Operações e Logística da Ipiranga, destaca que a inauguração da base no Porto de Mucuripe é um grande passo estratégico da companhia.

"Esta nova unidade reflete o compromisso da empresa em promover ainda mais eficiência operacional e logística de longo prazo. Além disso, este investimento aumenta nossa contribuição para o desenvolvimento da região Nordeste e das comunidades que vivem no entorno da operação”, disse.

