Fortaleza é um dos destinos mais procurados para os feriados de abril

O Carnaval nem começou oficialmente e os amantes por viagens já estão mirando Fortaleza como um dos principais destinos dos feriadões de 2023. O mês de abril, neste ano, concentra duas datas cobiçadas pelos turistas.

O feriadão da Páscoa, de 7 a 9 (que engloba Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa) e o Tiradentes, 21, que cai em uma sexta e também acaba virando um feriadão.

Neste período, a Capital aparece entre os cinco destinos mais procurados, junto com Gramado (RS), Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

O levantamento de amostragem do Desempenho do Agenciamento das empresas de viagens do sistema Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), do 4º Trimestre de 2022, possui respondentes de 24 estados da Federação, que trouxeram cenários das procuras de viagens.

Nos feriados de abril, para destinos internacionais, a Abav aponta Portugal, Argentina, Estados Unidos, Itália e França entre as maiores buscas.

Os dados também mostram, em números, uma recuperação de faturamento já esperada no fechamento do ano de 2022 e o desejo do consumidor por voltar a viajar para seus destinos preferidos.

Entre os respondentes do levantamento, as agências de viagens lideram a procura dos consumidores de turismo com 77% dos respondentes, e os motivos são os mais diversos, como receptividade (33,3%), atuação com cruzeiros (43,5%), atuação no segmento melhor idade (25,9%) , e atendimento no segmento rodoviário (22,2%), entre outros quesitos.

Neste Carnaval 2023, os destinos nacionais mais procurados pelos brasileiros no sistema Abav Nacional foram: Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Recife e São Paulo.

Já os destinos internacionais que ficaram com a maior demanda foi Portugal, Estados Unidos, Argentina, Caribe, França e México.

"Este ano de 2023 promete ultrapassar os índices de 2019. Nos resta saber quais destinos vão receber o passageiro e ofertar os serviços que ele procura, porque que ele vai viajar é certo e nós, agências de viagens, vamos ajudá-lo", conclui Magda Nassar, presidente da Abav Nacional.

