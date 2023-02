Indústria do Ceará termina o ano em queda de 4,9%; entenda

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O resultado da produção física industrial do Estado no acumulado de janeiro a dezembro ficou acima da queda registrada no Brasil, que foi de 0,7%

A indústria do Ceará fechou 2022 em queda de 4,9% no acumulado de janeiro a dezembro, frente a igual período do ano imediatamente anterior, acima da média nacional de -0,7%.

Neste cenário, no País, a produção industrial caiu em oito dos 15 locais, destacando-se o Pará (-9,1%) e o Espírito Santo (-8,4%).

Porém, sete locias apontaram maior dinamismo frente aos índices do acumulado de janeiro até novembro de 2022. Um deles foi o Ceará, que desacelerou a queda, indo de -6,5% para os -4,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta sexta-feira, 10 de fevereiro.

Os números apontam ainda que, na passagem de novembro para dezembro também houve alta na produção física da índustria cearense, de 4,3%, sendo o único resultado positivo apresentado.

Na comparação dezembro 2022 com dezembro 2021, por exemplo, já houve queda de 3,1%.

Na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral para o total da indústria Ceará foi de retração de 2%.

Mas o movimento entre o terceiro e o quarto trimestres de 2022 Ceará foi de -2% para -8,2%.

Veja a composição da taxa de crescimento da indústria no Ceará no acumulado de 2022

Resultado geral do Ceará (-4,9%)

Produtos Alimentícios (-1,32%)

Bebidas (-0,34%)

Produtos Têxteis (-0,11%)

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (-3,20%)

Couro, Artigos para Viagem e Calçados (0,11%)

Coque, Produtos Derivados do Petróleo e Biocombustíveis (0,91%)

Outros Produtos Químicos (-0,50%)

Minerais Não Metálicos (0,28%)

Metalurgia (0,18%)

Produtos de Metal - exclusive Máquinas e Equipamentos -1,98 -0,01 (-0,01%)

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (-0,88%)

Veja a indústria da transformação do Ceará no acumulado de 2022

Indústria de transformação (-4,9%)

Fabricação de produtos alimentícios (-7,5%)

Fabricação de bebidas (-3%)

Fabricação de produtos têxteis (-2,1%)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios (-32,8%)

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (0,4%)

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (13,1%)

Fabricação de outros produtos químicos (-17,6%)

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos (5,4%)

Metalurgia (3,4%)

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (-0,3%)

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-22,2%)

Produção industrial no Brasil

A produção industrial avançou em 10 dos 15 locais pesquisados na passagem de novembro para dezembro de 2022 no Brasil.

Em São Paulo, maior parque industrial do País, a produção caiu 1,2%. No agregado nacional, a produção industrial teve variação nula em dezembro ante novembro de 2022, como revelou o IBGE na semana passada.

Segundo o IBGE, as expansões mais acentuadas foram de Mato Grosso (5,8%) e Amazonas (5,6%), com ambos marcando o segundo mês seguido de crescimento na produção, período no qual acumularam ganhos de 8,9% e 5,8%, respectivamente.

Ceará (4,3%), Paraná (3,9%), Pernambuco (2,7%), Rio Grande do Sul (1,0%), Rio de Janeiro (0,8%), Santa Catarina (0,7%), Região Nordeste (0,6%) e Pará (0,5%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em dezembro de 2022.

Por outro lado, além de São Paulo, Espírito Santo (-6,8%) e Minas Gerais (-4,9%) apontaram as reduções mais intensas nesse mês, com o primeiro local eliminando o crescimento do mês anterior (7,3%) e o segundo interrompendo dois meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 3,8%.

Goiás (-3,7%) e Bahia (-0,6%) mostraram os demais resultados negativos em dezembro de 2022. (Com Agência Estado)

Mais notícias de Economia

Tags