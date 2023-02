Gollog projeta ampliação da operação em Fortaleza, diz Sedet

Representantes da Secretaria estiveram reunidos com o braço logístico da Gol nesta semana para tratar de demandas do agronegócio

A Gollog deve ampliar a operação local para atender a demanda do agronegócio cearense, segundo informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). A companhia é o braço logístico da companhia aérea Gol e teve representantes reunidos com técnicos da Sedet.

"A empresa GOLLOG informou que a partir de março estará operando no Ceará com 3 aviões cargueiros e que até o final do ano deverá disponibilizar 6 aeronaves, podendo atender aos mais diversos segmentos no transporte de cargas", informou a secretaria em nota.

O terminal de cargas da empresa inaugurado no Aeroporto Internacional Pinto Martins está em operação desde 2015, antes da concessão do terminal à iniciativa privada.

Durante o encontro com os técnicos, de acordo com a Sedet, setores com histórico de transporte por aeronaves devem ser os de maior demanda ou foco para os serviços da companhia, como "peixes, mariscos, peixes ornamentais, flores, frutas, entre outros."

“Além disso, precisamos enxergar novas possibilidades para as empresas locais como também conhecer empresários de outras regiões do país, interessados em instalar centros de distribuição no Ceará”, afirmou Marcelo Santos, coordenador de atração da Secretaria Executiva de Comércio, Serviços e Inovação da Sedet.



