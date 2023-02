Novos secretários de Minas e Energia são anunciados; veja quem são

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, na manhã desta quinta-feira (09/02), os nomes que vão conduzir as três secretarias do Ministério. Gentil Nogueira assume a Secretaria de Energia Elétrica (SEE), Pietro Mendes ficará a frente da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG) e Thiago Barral na Secretaria de Desenvolvimento e Transição Energética (SPE).

De acordo com Silveira, a nova equipe tem perfil técnico e experiência nos setores de energia elétrica, combustíveis e mineração.

"A capacidade técnica da equipe é essencial para enfrentar a grande complexidade e os desafios da pasta. A equipe vai trabalhar para que os recursos do país sejam explorados de forma oportuna para toda a população brasileira e também para as futuras gerações", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os secretários

Gentil Nogueira de Sá Junior é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), com especializações em Direito Regulatório da Energia Elétrica e Análise de Impacto Regulatório (AIR), ambas pela UnB. Iniciou a carreira em 2001, na indústria de fornecimento de equipamentos eletromecânicos para geração de energia elétrica.

Atuou nas áreas de fiscalização da geração, regulação da geração e regulação econômica e de mercado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, foi superintendente adjunto de Regulação dos Serviços de Geração (SRG) e em maio de 2019 assumiu a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) da Aneel.

Pietro Mendes é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e possui licenciatura e bacharelado em Química pela Universidade Federal Fluminense. É doutor em Ciência pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de ter Pós-Graduação Executiva em Petróleo e Gás pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE).

Pietro tem 14 anos de experiência e é especialista em regulação e também concursado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Foi assessor do Diretor-Geral e Superintendente Adjunto de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos, além de ter sido Diretor de Assuntos Jurídicos da União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras Federais (UnaReg). Pietro também foi Diretor do Departamento de Biocombustíveis da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG) do MME.

Já Thiago Barral é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) e pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV/RJ).

Ele iniciou a carreira na Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 2007 e assumiu a presidência em 2019. Atuou como Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e foi responsável pela realização de estudos de mercado e demanda de energia, geração distribuída, eficiência energética, estudos ambientais de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão, entre outros.

Também assumiu a Superintendência de Projetos de Geração na coordenação do processo de habilitação técnica e cálculo dos preços-teto dos leilões de energia, no planejamento do suprimento aos sistemas isolados, no desenvolvimento de estudos de inventário e de viabilidade técnico-econômica de usinas hidrelétricas. Nesta mesma Superintendência, exerceu o cargo de Superintendente Adjunto de Setembro de 2013 a setembro de 2016.

Mais notícias de Economia

Tags