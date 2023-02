BC do México eleva juros em 50 pontos-base, para 11%

O Banco Central do México (Banxico) elevou a taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 11%, em decisão unânime que contrariou a expectativa majoritária do mercado de subida de 0,25 ponto porcentual. O tamanho da alta de juros desta quinta-feira, 9, manteve o ritmo da elevação anterior. No entanto, para a próxima reunião, o BC adiantou que deve escolher um aumento de menor magnitude.

Em seu comunicado, a instituição diz que a inflação global continua alta, embora a inflação geral tenha caído em um grande número de economias devido à menor pressão sobre os preços de energia. "Para 2023 e 2024, as expectativas de inflação voltaram a subir, enquanto as de prazo mais longo recuaram ligeiramente, mas seguem acima da meta", destaca.

Para o Banxico, dado um processo de desinflação mais lento do que o esperado, as projeções para a inflação cheia e núcleo foram ajustadas para cima em todo o horizonte, sendo que o BC projeta que a inflação deve convergir para a meta de 3% só no quarto trimestre de 2024.

"Acompanharemos de perto as pressões inflacionárias, bem como todos os fatores que afetam a trajetória projetada para a inflação e suas expectativas. Isto, com o objetivo de determinar uma taxa de referência consistente em todos os momentos, tanto com a convergência ordenada e sustentada da inflação geral para a meta de 3% no prazo em que a política monetária opera, como com um ajuste adequado do a economia e os mercados financeiros. Dada a orientação monetária já alcançada e dependendo da evolução dos dados, o aumento da taxa de referência na próxima reunião pode ser de menor magnitude", conclui a instituição.

