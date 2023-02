Alpargatas registra prejuízo líquido de R$ 21 mi no 4º trimestre de 2022

A fabricante de calçados Alpargatas, dona da marca Havaianas, registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 21 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo a cifra positiva em R$ 303,1 milhões reportada no mesmo intervalo do ano anterior. Segundo a empresa, as bases não são comparáveis devido à aquisição de participação na Rothy's e venda da Osklen, anunciadas no último trimestre de 2021.

No acumulado de 2022, o lucro líquido consolidado caiu 84,3% ante 2021, de R$ 692,6 milhões para R$ 108,5 milhões.

Entre outubro e dezembro do ano passado, o lucro líquido recorrente de Havaianas atingiu R$ 81 milhões, queda de 46% quando comparado ao mesmo intervalo de 2021. No ano, foi a R$ 439 milhões, baixa de 23%.

No trimestre, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da Alpargatas ficou em R$ 152,6 milhões, 15,2% menor na mesma base comparativa anual, com queda de 3 pontos porcentuais na margem. O recuo reflete a queda de volume no Brasil e ao aumento das despesas comerciais e de marketing, segundo o release de resultados. O Ebitda societário registrou R$ 47 milhões, queda de 72%.

No acumulado do ano, o Ebitda recorrente reportou baixa de 9,5%, para R$ 689,1 milhões, com recuo também de 3 pontos porcentuais na margem.

A receita líquida somou R$ 1,103 bilhão nos últimos três meses de 2022, alta anual de 3,2%. Em 2022, subiu 5,9%, atingindo R$ 4,181 bilhões. No ano, chegou a R$ 4,181 bilhões, 5,9% a mais do que em 2021.

A companhia encerrou o quarto trimestre com posição financeira líquida negativa em R$ 612 milhões, representando redução de R$ 1,094 bilhão na comparação anual. A retração deve-se principalmente ao aumento de estoques de matéria-prima e produtos acabados, à variação da linha de contas a receber e à intensificação dos investimentos estratégicos (capex) relacionados ao ILEP, além das aquisições de Ioasys e da participação na Rothy's, de acordo com a empresa.

