Vendas de carro na China caem em janeiro, após empresas fecharem para feriado

As vendas de veículos de passeio do varejo da China caíram 37,9% em janeiro, com as empresas fechando para o feriado do Ano Novo Lunar e com os cortes de impostos sobre a compra de veículos e os subsídios aos carros elétricos encerrados.

As montadoras e concessionárias de automóveis da China venderam 1,3 milhão de veículos de passeio em janeiro, uma queda de 40% em relação a dezembro, informou nesta quarta-feira a Associação de Carros de Passageiros da China. Houve cerca de 20 dias úteis em janeiro, em vez de 30, já que empresas e fabricantes fecharam para o feriado.

As vendas no varejo de carros elétricos e híbridos plug-in, chamados de veículos de nova energia pela associação, caíram 6,3% em relação ao ano anterior, para 332 mil unidades. A fábrica da Tesla de Xangai entregou mais de 66 mil veículos elétricos em janeiro, dos quais 39 mil foram exportados. Os fabricantes de automóveis da China produziram 1,35 milhão de carros em janeiro, uma queda de 33,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

