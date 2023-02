Fortaleza: Homens têm maior potencial de compra; entenda pesquisa

Apesar do resultado, o perfil do consumidor que vai às compras ainda mostra predomínio do grupo de sexo feminino (50,2%), segundo pesquisa da Fecomércio-CE

O consumidor fortalezense mostra-se mais confiante na economia neste início de ano e o valor médio estimado de gastos chega a R$ 643,63, com potencial de compra maior entre os consumidores do sexo masculino (R$ 662,72), com idade acima dos 35 anos (R$ 662,79) e renda familiar entre cinco e dez salários-mínimos (R$ 658,54).



Os dados divulgados nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, fazem parte do Índice de Confiança e Intenção de Compra do Consumidor de Fortaleza, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

O primeiro estudo do tipo em 2023 mostra que houve crescimento de 8% no bimestre janeiro/fevereiro de 2023 na confiança do consumidor, passando de 118,2 pontos no último bimestre, para 127,6 pontos na medição atual.

Com isso, avalia-se que há uma melhora significativa da percepção do ambiente econômico, o que pode levar a uma maior demanda por bens de produtos duráveis nas liquidações típicas do início de ano.

A alta do ICC é reflexo da medição de dois componentes, sendo que o Índice de Situação Presente (ISP) aumentou 16,5%, passando de 93,2 pontos no período novembro/dezembro, para 108,5 pontos nesta edição.

Já o Índice de Situação Futura (IEF), que passou de 134,9 pontos no último bimestre para 140,4 pontos agora, a ampliação foi de 4,1%.



Na análise dos dados, portanto, a pesquisa aponta que esta é a primeira vez, desde março de 2020, que o ISP ultrapassa o patamar de 100 pontos, demonstrando otimismo por parte do consumidor desde o início da pandemia de Covid-19, quando estava em 110,4 pontos.

O que pretendem comprar

Conforme a pesquisa, a maior procura neste começo de ano é por bens duráveis por 48,3% dos entrevistados.

O perfil do consumidor que vai às compras mostra predomínio do grupo de sexo feminino (50,2% de resposta afirmativa), com idade acima dos 35 anos (49,2%) e com renda familiar acima de dez salários-mínimos (54,3%).

Mas, em termos de potencial maior, o sexo masculino está à frente (43,3%), com faixa etária entre 18 e 24 anos (52,9%) e com renda familiar mensal superior a dez salários-mínimos (43%).

No geral, apesar da melhoria no nível de confiança, a taxa de pretensão de compra teve redução de 7,9 pontos percentuais, passando de 50,5% no bimestre encerrado em dezembro de 2022, para 42,6% no bimestre janeiro/fevereiro de 2023.

A queda é normal no início do ano, com os ajustes de orçamento para as despesas anuais, tais como a compra de material escolar e o pagamento de impostos sobre veículos e imóveis.

Veja lista de produtos mais buscados em 2023

Móveis e artigos de decoração citados por 17,4% dos entrevistados

Geladeiras e refrigeradores (16,2%)

Televisores (15,9%)

Artigos de vestuário (13,6%)

Fogão (9,7%)

Máquina de lavar roupa (9,3%)

Situação financeira dos fortalezenses

Sobre a situação financeira, o consumidor fortalezense, mais precisamente71,4% entrevistados, consideram que melhorou ou está muito melhor do que há um ano.

Já as expectativas com o futuro se mostram mais otimistas, com 89,7% dos entrevistados acreditando que sua situação financeira futura serámelhor ou muito melhor do que a atual.

Sobre a percepção do ambiente econômico nacional, 78,0% dos consumidores entrevistados acreditam em melhoria no cenário nos próximos doze meses, resultado superior ao observado no bimestre novembro/dezembro de 2022, de 73,6%.

