PSOL vai apresentar projeto de lei para revogar autonomia do BC

Em meio à ofensiva do governo federal sobre a atuação do Banco Central (BC), o PSOL vai apresentar ainda nesta terça-feira, 7, um projeto de lei para revogar a autonomia da autoridade monetária. O partido, que apoiou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições, ainda vai protocolar um requerimento de convite para o presidente do BC, Roberto Campos Neto, explicar na Câmara dos Deputados a política de juros adotada pela instituição.

O requerimento será protocolado na Mesa-Diretora da Câmara pelo líder do PSOL na Casa, deputado federal Guilherme Boulos (SP), próximo de Lula.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou mais cedo que o governo federal estudava levar Campos Neto ao Congresso Nacional e questioná-lo sobre a decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75%.

A lei da autonomia do Banco Central impede que Campos Neto seja convocado por parlamentares, o que levou à apresentação de um requerimento de convite.

No caso de ministros de Estado, os deputados costumam iniciar a pressão por meio de requerimentos de convocação.

