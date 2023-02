Concursos para 2023 não estão entre os cortes do Governo do Ceará

A confirmação é do secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes

Os concursos públicos de 2023 não estão entre os cortes anunciados pelo Governo do Ceará. A confirmação é do secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, durante apresentação nesta terça-feira, 7 de fevereiro, dos projetos à Assembleia Legislativa com um grande pacote para aumentar receitas do Governo do Estado.



Sobre 2024, o secretário frisa que não pode dar certezas, e que depende de análises novamente das contas e da Secretaria do Planejamento do Estado (Seplag).

Informações do repórter Samuel Pimentel

