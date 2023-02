BCE reduzirá juros de depósitos de governos da zona do euro em maio

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, nesta terça-feira, 7, a redução do teto dos juros que remuneram depósitos de governos da zona do euro, com efeito a partir de 1º de maio de 2023.

Em comunicado, a autoridade monetária informou que aplicará um desconto de 20 pontos-base sobre a chamada Taxa Euro de Curto Prazo (ESTR, na sigla em inglês).

O objetivo da medida é incentivar a "gradual e ordeira" redução desses depósitos, "minimizando assim o risco de efeitos adversos no funcionamento do mercado e garantindo a transmissão harmoniosa da política monetária", segundo o BCE.

